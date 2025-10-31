Завершено следствие по делу экс-главы ДОСААФ Краснодарского края Левитского

Военное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела против экс-председателя отделения общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Краснодарского края Бориса Левитского. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, сообщила пресс-служба ведомства. Материалы дела передали фигуранту для ознакомления.

Экс-глава ДОСААФ Краснодарского края Борис Левитский

Фото: ДОСААФ



Господин Левитский отвечал за сдачу помещений ДОСААФ, в том числе Краснодарского тира. По версии следствия, в 2023 году бывший председатель заключил незаконные договоры аренды тира по цене ниже рыночной. Из-за этого помещения использовались не по назначению.

Ущерб ДОСААФ оценили более чем в 40 млн руб. Для обеспечения штрафа и гражданского иска у господина Левитского арестовали активы на более чем 45 млн руб. Обвиняемый находится под арестом.

О задержании Бориса Левитского стало известно в конце августа, тогда же его этапировали в Москву. По инкриминируемой статье (ч. 2 ст. 201 УК) подсудимому грозит до 10 лет колонии.

