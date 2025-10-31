Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кабмин направит 323 млн на дооснащение перинатального центра в Курской области

Федеральное правительство выделит Курской области дополнительные средства в размере 323,4 млн руб. на приобретение медицинского оборудования для перинатального центра. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Господдержка позволит приобрести порядка 150 единиц медизделий. Новое оборудование появится в отделениях акушерства, гинекологии, неонатологии, анестезиологии и реаниматологии. В правительстве отметили, что решение позволит повысить доступность и качество оказания помощи, в том числе беременным и новорожденным из приграничных городов и населенных пунктов.

В середине октября правительство РФ выделило Курской области 700 млн руб. на закупку медоборудования.

Кабира Гасанова