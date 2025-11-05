Мягкие линии

Российская мебельная компания Avellano выпустила коллекцию по эскизам дизайнера Наталии Казанской. Характерная черта мебели — скругленные углы и изящные выверенные силуэты. Отсюда название серии — Linea.

В коллекцию вошли обеденные столы и журнальные столики, стулья, комоды, консоли, кровати и тумбочки, зеркала и декоративные панно из массива ореха, выполненные в едином стиле, в котором угадываются природные мотивы. Дизайнер так описывает коллекцию: Linea — это изгиб ветвей на фоне неба, течение воды, тени, которые создают на стене отсветы солнца. Эти образы задают тон интерьеру. Девиз бренда Avellano: «Мы создаем не мебель, а атмосферу».

Наталия Казанская рассказывает, что перед проектированием изучала архивные работы в стиле ар-нуво, а также интерьеры и дизайн периода mid-century. Среди ее любимых архитекторов — бразилец Оскар Нимейер и финн Алвар Аалто. Это приверженцы органической архитектуры, чьи постройки не противопоставлялись природе, а становились ее логичным продолжением. Мебель из коллекции Linea лаконична и удачно дополнит любой интерьер. Древесина ореха выбрана неслучайно — у нее глубокая и теплая цветовая палитра, красивый рисунок и сложная текстура. Матовая поверхность достигается обработкой натуральными маслами. К такой мебели приятно прикасаться.

В качестве базовых элементов обстановки предлагаются спальные сеты и обеденные группы. Акцентными предметами в интерьере гостиной, столовой или холла станут консоли Elan, панно Fluent и стеллаж Stellare, в котором можно хранить книги, посуду и барные аксессуары.

Марина Волкова