Авторский экземпляр

Настоящая роскошь сегодня не в громком имени на этикетке, а в неповторимости. В возможности окружить себя предметами, которые изготовлены в единственном экземпляре и полностью соответствуют вашему вкусу и привычкам.

Чтобы создавать такие предметы, интерьерное ателье «Частная резиденция» развивает собственное производство в Санкт-Петербурге, где объединяет вековые ремесленные традиции с современными технологиями. Команда ателье проектирует и производит мебель, светильники, зеркала, фурнитуру для окон и дверей по индивидуальным запросам клиента в стиле разных исторических эпох — от классицизма и ар-деко до современных направлений. Мастера даже могут точно воссоздать по историческим эскизам хрустальную пятиметровую люстру, достойную русских дворцов. Тут необходима такая редкая техника художественной обработки металла, как выколотка. Ею сегодня владеют буквально единицы.

Предметы, изготовленные в ателье, можно увидеть в особняке «Частной резиденции» в центре Москвы в Сивцевом Вражке. Тут в уютной обстановке посетителям предложат разработать эскиз будущего предмета, обсудить каждую деталь, подобрать материал. В результате заказчик получит не «еще одну вещь», а уникальный объект — личный символ стиля и статуса, став его соавтором.