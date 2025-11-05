Образец устойчивости

Испанский мебельный бренд Andreu World отмечает 70-летие. По этому случаю в западном предместье Валенсии Олимар открылись новый шоурум и штаб-квартира компании площадью 8 тыс. кв. м. Мероприятие приурочили к известной в индустрии мебели и товаров для интерьера выставке Feria Habitat Valencia.

История бренда началась в 1955 году с открытия краснодеревщиком Франсиско Андреу мастерской —Валенсия считается колыбелью испанской мебельной промышленности, уже более 800 лет местные мастера занимаются обработкой дерева. Сегодня Andreu World — один из важных игроков на мировом рынке дизайнерской мебели. Производство ведется на четырех оснащенных самой современной техникой фабриках в Испании общей площадью 290 тыс. кв. м, где работают более 700 специалистов. У компании около 90 торговых представительств по всему миру и 32 шоурума в Европе, Америке и Азии.

Andreu World специализируется на производстве стульев, кресел, диванов и столов для частных и общественных интерьеров. В каталоге также представлен широкий ассортимент уличной мебели. Вся продукция проходит строгие испытания на прочность и качество, ремонтопригодна и имеет десятилетнюю гарантию, а также бессрочное послепродажное обслуживание. Бренд придерживается принципов устойчивого развития, экологичности и экономики замкнутого цикла. Новаторский дизайн — тоже вклад в устойчивое развитие, потому что он существует вне времени и не выходит из моды, с годами его ценность лишь растет, считают на фабрике. У Andreu World 130 наград, в том числе Compasso d’Oro (высшая дизайнерская награда Италии), Red Dot, Wallpaper, ADI Design, и Национальная дизайнерская премия Испании.

С компанией сотрудничают проектировщики с мировым именем. В числе его многолетних партнеров — живущая в Милане испанка Патрисия Уркиола и итальянец Пьерджорджо Каццанига, мастер по созданию стульев. Его Gala Pure ECO считается одним из наиболее соответствующих принципам устойчивого развития стульев на мировом рынке мебели. Каркас стула отлит из разработанного технологами Andreu World термополимера, который полностью состоит из переработанного сырья и стопроцентно пригоден для дальнейшей переработки.

Патрисия Уркиола, автор модульного кресла Bolete Lounge BIO, за его инновационный дизайн получила премию выставки NeoCon в Чикаго. Каркас кресла сделан из биополимера, выращенного из природных материалов.

Помимо Уркиолы и Каццаниги, для бренда уже не первый год работают такие известные дизайнеры, как Филипп Старк, Бенджамин Хьюберт, Альфредо Хэберли, Родольфо Дордони, студия Lievore Altherr Molina. Все они принимали участие и в создании новой коллекции. В этом году к ним примкнули также живущие в Стокгольме тайваньцы из Afteroom Studio, которые спроектировали кофейные столики Garzetta. Хорошо известные поклонникам бренда серии Bolete, Oru, Gala, Flex, Next были дополнены версиями outdoor. Многие предметы вскоре можно будет впервые увидеть в России в Andreu World HUB — экспозиционном пространстве, которое открывается совместно с masters:dom на Софийской набережной в Москве.