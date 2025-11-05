Манфред, который живет на крыше

Не только уникальный дизайнер, но и гениальный рассказчик и даже сказочник — так часто говорят о Филиппе Старке. Ему уже неинтересно просто придумывать стулья, диваны или интерьеры, практически за каждым его объектом стоит история, которую он сочиняет и эффектно преподносит публике — или даже выстраивает вокруг нее весь проект, как в случае с отелем Maison Heler (сети Curio Collection by Hilton) в Меце на северо-востоке Франции.

Бывшая столица Лотарингии, этот город славится своей архитектурой: старым центром с узкими мощеными улочками, средневековыми мостами и готическим собором. Соседство истории и современности дизайнер и отобразил в архитектуре отеля: крышу многоэтажного здания венчает особняк в неоготическом стиле, напоминающий старинные дома Меца.

И конечно, Старк не мог обойтись без объяснения того, как и почему этот дом оказался под небесами. В подражание французскому писателю Реймону Русселю он сочинил книгу «The Meticulous Life of Manfred Heler» о вымышленном хозяине особняка, некоем Манфреде Хелере. Энтузиаст, человек с тонкой душой и неутомимым желанием творить, Манфред унаследовал дом от родителей и жил в нем в полном одиночестве среди большого парка. «Но его одолела скука. Чтобы как-то с ней бороться, он взялся изобретать — пусть не всегда успешно, но всегда с большой смекалкой и страстью к своему делу»,— рассказывает Старк. Как дом оказался на крыше? На это у дизайнера есть ответ: в один прекрасный весенний день Манфред внезапно воспарил вместе с домом, парком и любимым креслом, «словно кто-то вырезал часть земли формочкой для печенья и перенес ее наверх».

И теперь Старк приглашает отправиться в путешествие по сюрреалистическому миру Манфреда Хелера, навеянному произведениями Жака Карельмана, французского художника, автора знаменитого «Каталога невозможных вещей» (1969). Внутри много деталей, раскрывающих характер хозяина: от причудливых объектов вроде хрустального молота, гипсовых наковален и перевернутых кресел-качалок до фотографий из Национального архива и Национального центра научных исследований и всевозможных арт-объектов, которые, кстати, можно приобрести в качестве сувениров.

На первом этаже находятся зона ресепшена и ресторан La Cuisine de Rose с баром и террасой в саду — светлое, уютное пространство, названное в честь Розы, возлюбленной Манфреда. Интерьер, выполненный в бело-пудровых тонах с контрастными черными акцентами, словно создан для тихого отдыха и романтических встреч. У Розы все розовое — от посуды до фирменных авторских коктейлей и ярких сезонных блюд, приготовленных из локальных продуктов, как, например, свекольный суп из овощей с местной органической фермы Ferme de Domangeville или морской черт с кремом из карри и кокоса.

В Maison Heler 104 номера и люкса, которые занимают со второго по восьмой этажи здания. Интерьеры оформлены в присущей Старку манере — просто и функционально: голые бетонные стены и потолок эффектно контрастируют с роскошными мраморными панелями. «Здесь царит аскетичный, почти спартанский дух»,— говорит дизайнер. Но гостям будет комфортно: грубость материала компенсируют пушистые ковры, шторы из хлопка, настольные лампы с текстильными абажурами, кресла обтянутые натуральной кожей. А еще здесь много сюрпризов от Манфреда, которые не дадут заскучать, вроде старинных монет на полках или тайного шифра, который предлагается разгадать на досуге.

Этажом выше — пять приватных гостиных и обеденных залов общей площадью 300 кв. м. Там можно проводить самые разные мероприятия — от винных дегустаций и литературных встреч до сеансов медитации, мозговых штурмов, лекций, конференций, вечеринок. Но самое интересное ждет гостей на последнем этаже: там находится второй ресторан La Maison de Manfred — в том самом доме Манфреда. Мебель из натурального дерева и кожи, терракотовая плитка, семейные фотографии на стенах — кажется, вот-вот явится хозяин и начнет рассказывать свои удивительные истории. С зеленой террасы на крыше открывается красивый вид на старый город, форт Келеу, Центр Помпиду-Мец и знаменитый собор Святого Стефана, готическая архитектура которого вдохновляла не только Старка, но и его дочь. Ара Старк, мультидисциплинарный художник, создала для интерьеров ресторана 19 витражей.

Татьяна Парфенова