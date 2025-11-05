Версальская серия

Французская мануфактура Bernardaud в своей новой коллекции воскрешает декор, созданный по заказу императора Наполеона.

В основе рисунков на тарелках и чайных парах сервиза — узоры тканей, заказанных Наполеоном I в 1810 году для Версальского дворца, где он собирался обосноваться. Однако заказ был столь масштабным (80 тыс. кв. м), что лионские ткачи, в то время лучшие во Франции, да и во всей Европе, смогли исполнить его лишь несколько лет спустя, за три месяца до свержения и ссылки императора. Так что шелка доставили, когда Наполеона уже препровождали на остров Святой Елены.

Обеденная сервировка (сервиз Trianon, Bernardaud) Фото: Bertrand Bozon / Bernardaud Чашка с блюдцем (сервиз Trianon, Bernardaud) Фото: Bernardaud Блюдо для торта (сервиз Trianon, Bernardaud) Фото: Bernardaud Чайный сет (сервиз Trianon, Bernardaud) Фото: Bertrand Bozon / Bernardaud Сервировка завтрака (сервиз Trianon, Bernardaud) Фото: Bertrand Bozon / Bernardaud

Многие годы ткани пролежали в архивах Mobilier National, французской госинституции, отвечающей за исторический текстиль, пока эффектный декор не обратил на себя внимание дизайнеров Bernardaud. Мануфактура, хранящая традиции и технологию производства лиможского фарфора, существует с 1863 года и при создании коллекций нередко обращается к архивам, как собственным, так и национальным. Новинка получила название Trianon. Так именуются дворцы, расположенные в парке Версаля: Большой и Малый Трианон. Там жили короли Людовик XIV и Людовик XV. Впоследствии эти дворцы использовали как гостевые апартаменты для иностранных правителей. В Большом Трианоне останавливались политики во время дипломатических визитов. Малый же Трианон наиболее известен как любимая резиденция Марии-Антуанетты — там она устроила свой личный пасторальный рай, Аркадию, где придворные участвовали в театрализованном действе: простая и «естественная» жизнь на лоне природы и сама королева в роли премилой пастушки. Наполеон оба Трианона хотел объединить, но ограничился косметическим ремонтом Большого. Там они с императрицей Жозефиной бывали чаще всего. Можно вспомнить также, что первый Большой Трианон еще назывался Фарфоровым Трианоном, так как его интерьер был отделан фаянсовой плиткой и обильно декорирован фарфоровыми деталями.

В сервиз Trianon входит полный комплект посуды, чтобы, например, подать праздничный ужин или воскресный бранч с чаепитием в семейном кругу: тарелки разного назначения, сервировочные блюда, соусники, чайные и кофейные пары, молочники, чайники (включая вариант на 12 персон). На всех предметах яркие рисунки с имперских тканей: узор в шашечку, стилизованные птицы, бабочки в центре декоративных розеток, цветочные виньетки. Они складываются в стройные и изящные композиции с классическим флером, но без перегруженности. Сервиз совсем не музейного формата — его легко представить себе в любом интерьере, и классическом, и современном. Свежие зеленые, сочные желтые цвета узоров Trianon в современном прочтении дополняются ярко-красными и ультрамариновыми акцентами.

В России коллекция представлена в ТД ЦУМ, ДЛТ, а также в фирменных бутиках в Третьяковском проезде, «Барвиха Luxury Village» и Gallery Royal.

Марина Волкова