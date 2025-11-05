Хроника света

Старейшая в мире стекольная мануфактура Barovier & Toso в этом году отмечает 730-летие. В числе праздничных мероприятий — участие в проекте Villa Heritage.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Barovier & Toso Фото: Barovier & Toso Фото: Barovier & Toso Фото: Barovier & Toso Следующая фотография 1 / 4 Фото: Barovier & Toso Фото: Barovier & Toso Фото: Barovier & Toso Фото: Barovier & Toso

Стекольное производство основано в 1295 году на острове Мурано. Все этапы становления бренда запечатлены в архивных эскизах, которые фабрика время от времени использует при создании новых коллекций. Barovier & Toso мастерски сочетают современный дизайн с историческим наследием. Именно это качество венецианской мануфактуры особо отметил дизайнер Пьер-Ив Рошон, пригласив ее участвовать в своем проекте Villa Heritage в рамках Salone del Mobile.Milano 2025. «Нашей темой стали диалог времен и путешествие во времени, рассказывающие о том, как наследие и инновации могут идти одним путем, беря друг от друга лучшее»,— говорит дизайнер.

Инсталляция A Luxury Way («Путь роскоши»), автором которой выступил Рошон, объединила работы разных итальянских фабрик, имеющих давнюю историю. Архитектор собрал предметы обстановки, светильники и декор. В выставочном павильоне построили итальянскую виллу, где каждое помещение было оформлено как жилое, обставлено в классическом стиле и декорировано изделиями Barovier & Toso.

Светильники — многорожковые люстры, бра, торшеры — стали ключевыми акцентами композиции. Каждое помещение рассказывает свою историю. Например, в стилизованном зимнем саду, решенном в травянисто-зеленой гамме, солирует многолетний бестселлер Barovier & Toso, люстра 4607. Она же, но в другом варианте, украшает столовую. Множество деталей, в том числе из цветного хрусталя любимого мануфактурой исторического цвета bluastro (в переводе с итальянского «голубая звезда»), отвечали за создание парадного образа. В ванной комнате игру зеркальных отражений дополнили мягким светом бра и люстра из коллекции Spade. Светильник Swing, собранный из множества подвесных элементов, украсил длинный коридор «виллы» (7 м). Это полноценная светящаяся скульптура под потолком, меняющая пространство.

«Творчество во многом зависит от того момента истории, в котором мы живем,— рассуждает Пьер-Ив Рошон.— Но сам творческий акт значительнее сиюминутности, он несет красоту сквозь века. Villa Heritage для меня — иллюстрация того, как творить, выходя за рамки отдельных эпизодов, моды или времени».

Марина Волкова