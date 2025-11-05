Издания об архитектуре, искусстве и дизайне

Jean Prouve: From Furniture to Architecture. The Laurence and Patrick Seguin Collection

Еще в 1989 году парижские коллекционеры Лоранс и Патрик Сеген открыли галерею Galerie Patrick Seguin, специализацией которой стал дизайн во всех его проявлениях. Но главной любовью супругов все эти годы остается мебель французских архитекторов и дизайнеров-модернистов, от Ле Корбюзье до Шарлотты Перриан и Жана Пруве. Последнему, одному из главных звезд прошлого века, посвящен очередной том, выпущенный галереей. В нем собран огромный пласт работ, включая мебель и легендарные разборные дома, начавшие вторую жизнь в личной коллекции Сегенов.

Фото: Galerie Patrick Seguin

Inside Sicily

Полноправным соавтором американского писателя-путешественника Кристофера Гариса в этом альбоме стал фотограф Гвидо Тарони. Именно его глазами читатель наблюдает за изменяющимся в зависимости от времени года сицилийским пейзажем, роскошными фресками аристократических палаццо, вулканическими предгорьями Этны, обломками древнегреческого и римского наследия, сплетениями городских переулков и многими другими уголками острова.

Важным бонусом к видам общественных пространств в издании выступают открытые для авторов частные резиденции, например дом легенды дизайна Этторе Соттсасса и экс-резиденция британского художника Роберта Китсона.

Фото: Vendome Press

Евгений Михнов-Войтенко. Художники из коллекции Музея AZ

Начав с открытия в Москве Музея Анатолия Зверева, коллекционер Наталия Опалева в прошлом году основала еще одно выставочное пространство — Центр современного искусства AZ/ART и существенно расширила издательскую программу. В рамках последней запущена серия монографий о художниках, попадающих в сферу ее коллекционерских интересов, прежде всего нонконформистах. Первый том посвящен ленинградскому абстракционисту Евгению Михнову-Войтенко, редко появляющемуся в выставочном поле. О его судьбе и полотнах, вдохновленных работами Джексона Поллока, и написана эта книга.

Фото: «Музей AZ»

«Розовый. История цвета»

Французский историк-медиевист Мишель Пастуро написал уже не одну книгу об истории цвета — все они выходили и на русском языке,— но рассматривался там основной спектр. Его новое исследование касается розового, и это увлекательное путешествие в историю его определения человечеством и в лингвистические особенности названия, основанные на невероятном количестве упоминаний и описаний цвета в самых разных архивных источниках, от цеховых книг средневековых красилен до современных глянцевых журналов. Автор останавливается и на том, как начиная с 1770-х годов в Европе розовый цвет все больше используется в декоративном убранстве и домашней обстановке.

Фото: Новое литературное обозрение

Casa Mexicana

Фото: Thames & Hudson

Этот альбом — результат совместной работы писателя и журналиста Джонатана Белла, известного фотографа Эдмунда Самнера и архитектора и куратора Фернанды Каналес. Их исследование трендов в архитектуре последнего десятилетия демонстрирует небывалый подъем местной школы Мексики, а страну они определяют не иначе как «эпицентр архитектурной сцены мира». В издании 26 проектов с планами, чертежами и фотографиями домов и интерьеров местных бюро. Среди авторов как молодые архитекторы, проектирующие концептуальные особняки из бетона, так и звезды, чьи работы украшали обложки профильных журналов по всему миру,— Rojkind Arquitectos, 3Arquitectura, Arkhos, Sordo Madaleno и другие.

Олег Краснов