«Палмейрас» сыграет с «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес

Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» со счетом 4:0 одержал победу над эквадорским «ЛДУ Кито» в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес и вышел в финал турнира. В первой встрече команда из Сан-Паулу уступила — 0:3.

В составе победителей голы забили Рамон Соса и Бруно Фукс, который ранее представлял московский ЦСКА. Дубль на счету Рафаэля Вейги. «Палмейрас» является трехкратным обладателем трофея (1999, 2020, 2021).

В финале «Палмейрас» встретится с бразильским «Фламенго». Ранее клуб из Рио-де-Жанейро вничью — 0:0 — сыграл с аргентинским «Расингом». Первая полуфинальная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Фламенго». Команда трижды выигрывала турнир (1981, 2019, 2022).

Финал Кубка Либертадорес пройдет 29 ноября на стадионе Monumental в Лиме. Действующим победителем главного клубного футбольного турнира Южной Америки является бразильский «Ботафого».

Таисия Орлова