СКР намерен забрать в свое производство дело об осквернении могил в Дзержинске

СУ СКР по Нижегородской области инициировало передачу из полиции в свое производство уголовного дела об осквернении могил на кладбище Дзержинска. Об этом сообщили в ведомстве 31 октября.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

О случившемся стало известно 29 октября. На городском кладбище были повреждены шесть могил, включая два захоронения участников СВО.

В региональном ГУ МВД уточнили, что полиция по данному факту расследует уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Подозреваемые пока не найдены.

Галина Шамберина