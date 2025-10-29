В Дзержинске осквернили несколько могил, включая захоронения участников СВО

На городском кладбище Дзержинска Нижегородской области осквернены шесть могил, включая два захоронения участников СВО. Об этом сообщил ветеран боевых действий Александр Вальков, информацию подтвердил мэр Михаил Клинков.

Он рассказал, что полиция начала следственные действия. Городская администрация в свою очередь проводит служебное расследование в отношении своих структурных подразделений. Михаил Клинков добавил, что все разрушенные захоронения будут восстановлены.

Галина Шамберина