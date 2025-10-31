Под Стерлитамаком построят завод по производству анилина

ООО Финансовая группа «Дога» намерено вложить 15 млрд руб. в строительство в Стерлитамакском районе комплекса по производству анилина. Как сообщает пресс-служба главы Башкирии, проект на «инвестиционном часе» представил гендиректор компании Дмитрий Донцов. «Анилинпром» (так будет называться завод) станет резидентом особой экономической зоны «Алга», его открытие создаст 100 рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финансовая групп «Дога» представляет главе Башкирии Радию Хабирову (слева) проект производства анилина во время его поездки в особую экономическую зону «Алга»

Фото: пресс-служба главы Башкирии Финансовая групп «Дога» представляет главе Башкирии Радию Хабирову (слева) проект производства анилина во время его поездки в особую экономическую зону «Алга»

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Предприятие планирует ежегодно получать 60 тыс. тонн анилина, который используется для выпуска полиуретанов, бензиновых присадок и добавок при при производстве резинотехнических изделий. Сырье для продукции будет поставляться с «Газпром нефтехим Салавата».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте 2023 года группа «Дога» получила 2 млрд руб. льготного кредита от Фонда развития промышленности Башкирии на открытие производства ароматических углеводородов. Объем инвестиций в проект оценивался в 4,8 млрд руб.

В октябре этого года глава региона Радий Хабиров во время поездки в зону «Алга» анонсировали планы инвестора вложить 16,5 млрд руб. в производство нитробензола, анилина и высокомолекулярного полиэтилена. Строительство запланировано на весну следующего года.

ООО Финансовая группа «Дога» зарегистрировано в селе Наумовка Стерлитамакского района в январе 2015 года. Предприятие занимается производством углеводородов и их производных. В равных долях им владеют Дмитрий Донцов (экс-учредитель компании «Битум»), Дмитрий Поляков и ООО «Тандем», доли находятся в залоге у Совкомбанка. По данным Rusprofile, в прошлом году убыток компании составил 22,5 млн руб. при выручке 1,7 млн руб.

Майя Иванова