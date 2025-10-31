Глава Ямала посетил ДНР с проверкой восстановления подшефных территорий

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов прибыл в Донецкую Народную республику (ДНР) и оценил ход восстановления домов и инфраструктуры на подшефных Ямалу территориях — в Авдеевке, Волновахе, селах Никольское и Владимировка, сообщили в правительстве ЯНАО.

На Донбассе Дмитрий Артюхов встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным, с которым обсудил итоги восстановительных работ, проделанных ямальскими специалистами, и дальнейшее сотрудничество двух регионов. Вместе они передали ключи от квартир жильцам в восстановленном доме. «Летом прошлого года Ямалу поручили восстановить здесь несколько домов и административный центр — задача стояла большая и сложная, но мы справились с ней за год с небольшим. Все знают, насколько сильные разрушения претерпела Авдеевка, но, тем не менее, жизнь в город возвращается»,— прокомментировал глава Ямала. По словам Дениса Пушилина, системная работа над восстановлением Авдеевки начнется, когда линия фронта отодвинется на значительное расстояние.

В Никольском губернатор посетил Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, который сильно пострадал от обстрелов в 2022-2024 годах: власти Ямала планируют восстановить Васильевский храм площадью более 200 кв. м, от которого остались лишь обгоревшие стены. В Волновахе господин Артюхов оценил ход дорожных работ: в течение двух лет будет отремонтирована ул. Донецкая в 4,5 км, продолжается восстановление путепровода на ул. Матросова, на обеих улицах устанавливают освещение. Кроме того, завершено благоустройство Летнего парка площадью 13 тыс. кв. м.

По словам Дмитрия Артюхова, Ямал будет восстанавливать и другие населенные пункты Волновахского района — в первую очередь Владимировку и соседние территории.

Напомним, ранее губернатор ЯНАО посетил ДНР в июле.

Ирина Пичурина