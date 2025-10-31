«Ночной приют» организации «Ночлежка» пытались поджечь в Петербурге
Пакет с мусором подожгли около здания «Ночного приюта», который является частью благотворительной организации «Ночлежка». По подозрению к совершению преступления задержали 27-летнего безработного петербуржца, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Полиции рассказали о случившемся утром 29 октября. Возле здания приюта для людей без определенного места жительства подожгли пакет с мусором. Сотрудники ликвидировали возгорание сами. Огонь повредил облицовку стены с внешней стороны здания, сумма ущерба составила 8138 рублей.
Правоохранители установили, что неизвестный 29 октября подошел к зданию приюта около 6:00. Злоумышленник поджег пакеты с мусором, которые были сложены на пандусе.
Возбуждено уголовное дело по факту вандализма. В качестве подозреваемого задержан 27-летний петербуржец. Он заявил, что совершил поджог из хулиганских побуждений.