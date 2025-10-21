Повторную закупку на пристрой к нижегородской школе 103 приостановили по жалобе

Новую закупку на строительство второго корпуса школы №103 в микрорайоне Верхние Печеры Нижнего Новгорода приостановили по жалобе предыдущего подрядчика. Федеральная антимонопольная служба рассмотрит жалобу 23 октября, указано на сайте госзакупок.

Как писал «Ъ-Приволжье», первый контракт заключили в ноябре 2024 года за 983,6 млн руб. с ООО «Ремстрой» из рабочего поселка Воротынец Нижегородской области. В сентябре 2025 года муниципальный заказчик «ГлавУКС» расторг контракт в одностороннем порядке — из-за нарушения графика проведения строительно-монтажных работ, которые должны были идти параллельно с проектированием.

В сентябре 2025 года проект строительства корпуса прошел госэкспертизу, и в начале октября «ГлавУКС» объявил повторную закупку — на подготовку рабочей документации и строительство объекта. Стоимость работ оценена в 890,6 млн руб.

«Ремстрой» в своей жалобе указал, что заказчик при объявлении новой закупки использовал его проектно-сметную документацию, на что не имел права. По информации компании, она подготовила проект, который прошел госэкспертизу, но заказчик расторг контракт до истечения установленного срока проектирования и не оплатил эти работы. При этом «Ремстрой» не передавал «ГлавУКС» исключительные права на результаты интеллектуальной собственности. В связи с этим заявитель просит признать действия заказчика незаконными, выдать предписание об устранении нарушений, а также передать материалы проверки в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.

Ирина Швецова