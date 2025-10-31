Форвард «Бостона» Хуснутдинов забросил победную шайбу в матче против «Буффало»

Российский нападающий «Бостон Брюинс» Марат Хуснутдинов забил победный гол в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Буффало Сейбрс». Встреча завершилась со счетом 4:3.

Российский нападающий «Бостон Брюинс» Марат Хуснутдинов (в центре)

Фото: Bob DeChiara-Imagn Images / Reuters Российский нападающий «Бостон Брюинс» Марат Хуснутдинов (в центре)

Фото: Bob DeChiara-Imagn Images / Reuters

Хуснутдинов забросил шайбу на третьей минуте овертайма. Этот гол стал для него первым в текущем сезоне НХЛ. Также в составе «Бостона» отметились Морган Гики, Давид Пастрняк и Марк Кастелич. У «Буффало» отличились Расмус Далин, Джошуа Доун и Алекс Так. «Бостон», набравший 12 очков в 13 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Буффало» с 11 очками после 11 игр располагается на последней строке в том же дивизионе.

В других матчах дня российский защитник «Оттавы» Артем Зуб забил гол в матче с «Калгари» (4:3). Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отличился двумя результативными пасами в игре против «Нэшвилла» (4:1). Андрей Свечников из «Каролины» набрал два очка — на его счету гол и передача в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2). Свою пятую шайбу в сезоне забросил нападающий «Виннипега» Владислав Наместников, встреча с «Чикаго» завершилась со счетом 6:3. Единственный гол в ворота «Питтсбурга» забросил форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, однако его клуб уступил — 4:1. В составе победителей результативной передачей отметился Евгений Малкин.

Таисия Орлова