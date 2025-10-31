В Новосибирске суд ждет подростков, готовивших по заказу СБУ убийство военного

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство российского офицера. Перед судом предстанут двое подростков, которые пытались отравить военного по заданию спецслужб Украины, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, молодые люди получили «заказ» на убийство офицера на одном из интернет-ресурсов, когда искали быстрый заработок. Впоследствии заказчик прислал им три тюбика с химическими веществами. Ядовитую мазь, которая проникает через кожу и вызывает острую сердечную недостаточность, подростки нанесли на ручку водительской двери и зеркало автомобиля военного, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Подозреваемых задержали оперативники ФСБ, в чьей разработке они находились. Военнослужащий, имя которого не раскрывается, не пострадал.

По решению суда подростков заключили под стражу, вину они не признали. Отметим, что по закону максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних не может превышать десяти лет.

В августе 2025 года Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в Новосибирске предотвращено планировавшееся спецслужбами Украины убийство российского военнослужащего «при помощи токсичных химических веществ». Силовики распространили видеозапись событий, предшествующих задержанию. На кадрах видно, как подозреваемые, чьи лица скрыты за медицинскими масками и капюшонами, чем-то обрабатывают ручку водительской двери иномарки. Затем один из парней снимает резиновые перчатки и выбрасывает их в мусорную урну.

Илья Николаев