В ярославском аэропорту сняты ограничения на полеты
В ярославском аэропорту Туношна утром сняты ограничения на полеты, сообщил в 09:56 официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
1 / 2
Меры были введены в 05:45 для обеспечения безопасности. По данным онлайн-табло аэропорта, сбоев в расписании не произошло.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что прошедшей ночью Ярославль был атакован украинскими беспилотниками. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, пострадавших нет, но два детских сада приостановили работу из-за падения обломков БПЛА. В Минобороны сообщили о шести сбитых дронах в регионе.