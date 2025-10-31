Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В ярославском аэропорту сняты ограничения на полеты

В ярославском аэропорту Туношна утром сняты ограничения на полеты, сообщил в 09:56 официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Фото: Правительство Ярославской области

Меры были введены в 05:45 для обеспечения безопасности. По данным онлайн-табло аэропорта, сбоев в расписании не произошло.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прошедшей ночью Ярославль был атакован украинскими беспилотниками. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, пострадавших нет, но два детских сада приостановили работу из-за падения обломков БПЛА. В Минобороны сообщили о шести сбитых дронах в регионе.

Антон Голицын

