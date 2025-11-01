Сегодня исполняется 55 лет президенту Всероссийской федерации волейбола Станиславу Шевченко

Станислав Шевченко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев:

— Дорогой Станислав Владимирович. От всего сердца поздравляю с 55-летием. Ваша энергия, высокая работоспособность, безграничная любовь к волейболу и преданность избранному пути способствуют динамичному развитию в нашей стране этого замечательного вида спорта, выводят его на высокий профессиональный уровень, содействуют развитию современной спортивной инфраструктуры, созданию новых команд, популяризации игры среди детей и молодежи. Убежден, что при возвращении на международную арену наши сборные команды снова займут лидирующие позиции и продемонстрируют выдающиеся результаты. От всей души желаю Вам неизменного достижения поставленных целей и новых свершений во благо российского спорта.

