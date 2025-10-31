Жительница Югры потеряла 1,3 млн рублей из-за угроз мошенников уголовным делом

В Пыть-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) 22-летняя жительница стала жертвой мошенников, потеряв 1,3 млн руб., сообщили в полиции ХМАО. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Полиция установила, что в конце октября неизвестный, представившись сотрудником налоговых органов, позвонил потерпевшей и под предлогом уточнения данных для отправки заказного письма получил персональную информацию, включая шестизначный код из SMS.

Позже ей позвонил якобы сотрудник службы связи, который сообщил о кредитах и займах, оформленных на ее имя, и угрозе уголовной ответственности за дропперство. Затем мошенники, выдавая себя за сотрудников кредитной организации, убедили жительницу, что с ее счетов финансируется преступная деятельность. Для предотвращения уголовного преследования ее попросили предоставить информацию о банковских счетах и застраховать их. Жертва получила ссылку на сайт с QR-кодами, через которые в течение двух дней перевела деньги, использовав свои средства и кредитные.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию причастных к преступлению.

Ранее в Нижневартовске (ХМАО-Югра) потеряла почти 1 млн руб. 71-летняя пенсионерка из-за действий мошенников. Заподозрив обман, она прекратила разговор с первым неизвестным, но позднее ей начали звонить другие и убедили перевести деньги на «безопасный счет».

Ирина Пичурина