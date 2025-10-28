Пенсионерка из Нижневартовска отправила мошенникам около 1 млн рублей

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) 71-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, потеряв почти 1 млн рублей, сообщили в полиции Югры. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником маркетплейса. Мошенник заявил, что для получения посылки нужно ввести код из SMS. Заподозрив обман, пенсионерка прекратила разговор. Однако вскоре ей позвонили снова и сказали, что ее аккаунт на Госуслугах взломан — незнакомец настаивал на ожидании сообщений от «спецслужб». Позже ей позвонил еще один человек, который подтвердил версию о «взломе» и отправил файл для перевода средств на «безопасный счет». Следуя инструкциям, пенсионерка сняла деньги и перевела их неизвестным. Осознав обман, она обратилась в полицию.

Полиция проводит расследование для установления личностей злоумышленников и их привлечения к ответственности.

Напомним, ранее в Нефтеюганске (ХМАО-Югра) 53-летняя местная жительница из-за мошенников потеряла более 3,2 млн руб., пытаясь заработать на криптовалюте.

Ирина Пичурина