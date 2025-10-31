В Татарстане закупят препарат от болезней легких на 10 млн рублей

В Татарстан планируется поставить лекарственные средства для лечения бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) на 10 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

В медицинские учреждения Татарстана поступят 9 345 упаковок комбинированного препарата салметерол и флутиказон пропионат. Стоимость одной упаковки варьируется от 440 до 1 153 руб. Поставки будут осуществляться в течение 2025–2026 годов.

Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм»), обеспечивающее медицинские организации и население республики лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.

Ранее сообщалось, что в республике на средство от болезней легких выделят 43,5 млн руб.

Анна Кайдалова