ЦУР Удмуртии назвал фейком информацию о дефиците топлива

В Удмуртии начали распространять ложное постановление Правительства РФ, касающееся временных мер по рациональному использованию автомобильного топлива. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР).

В фальшивом документе предлагаются меры, такие как изъятие топлива у нарушителей ПДД и запрет на использование личных автомобилей без пассажиров.

«В Удмуртии ситуация с бензином стабильная, поводов для беспокойства нет» — говорится в сообщении.

Ранее аналогичные сообщения были опровергнуты в других регионах. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что это дезинформация.

Анастасия Лопатина