Мантуров: изменение утильсбора может сказаться на цене ввоза «санкционных» машин

Планируемые изменения в расчете утилизационного сбора на автомобили могут повлиять на стоимость ввоза «санкционных» иномарок. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «РИА Новости».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«То есть автомобилей тех брендов, которые три года назад в одностороннем порядке ушли с рынка», — сказал вице-премьер.

Денис Мантуров подчеркнул, что уход части иностранных автопроизводителей и передача ответственности за обслуживание их техники российским преемникам создают «лазейку» для ввоза таких автомобилей. По его словам, это снижает привлекательность российского рынка для добросовестных производителей, вкладывающих средства в развитие сервисных сетей и выполнение гарантийных обязательств.

В пятницу Минпромторг сообщил, что предложил правительству перенести на 1 декабря срок введения новых правил расчета утильсбора.