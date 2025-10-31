Обвиняемый во взятках чиновник Минобороны заявил об оговоре фигурантами других дел

Показания на бывшего начальника Госстройнадзора Минобороны Юрия Кожевникова дали фигуранты других уголовных дел о мошенничестве при строительстве военных объектов в Калининградской области, узнал «Ъ». Господина Кожевникова обвиняют в пяти эпизодах взяточничества.

«Все строится исключительно на показаниях заинтересованных лиц, которые сами являются фигурантами уголовных дел о мошенничестве и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве»,— заявил «Ъ» адвокат Сергей Никитенков. По его словам, свидетели давали крайне запутанные разъяснения. Адвокат особо отметил, что уже уволенный из Минобороны госслужащий давал подробные показания «вплоть до мельчайших деталей».

По данным следствия, госзаказчик в 2018 году заключил строительные контракты в Калининграде и Калининградской области. Во время их исполнения господин Кожевников получил взятки от подрядчиков: четыре — в крупном размере и одну — в особо крупном (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). За это начальник управления Госстройнадзора выдал заключения о соответствии объектов строительным нормам. 3 апреля Юрия Кожевникова задержали и отправили в СИЗО. Сам экс-чиновник категорически отрицает свою причастность к коррупции.

