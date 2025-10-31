Суд конфисковал квартиры экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова

Центральный райсуд Челябинска удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры и разрешил изъять 63 квартиры у экс-владельцев компании «Макфа», Михаила Юревича и Вадима Белоусова, который является экс-депутатом Госдумы от Удмуртии. Как пишет «Ъ», это решение связано с долгом ответчиков перед государством, который составляет более 18,8 млрд руб.

Суд ранее постановил взыскать с экс-владельцев и аффилированных лиц 19,7 млрд руб. в доход государства, а также уставные доли в ООО «Мишкинский продукт». Все изымаемые квартиры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах. Министерство обороны выразило желание получить эти квартиры для нужд военнослужащих.

Компания «Макфа» была национализирована в мае 2024 года из-за коррупционного происхождения бизнеса. Михаил Юревич и Вадим Белоусов находятся в международном розыске.

Анастасия Лопатина