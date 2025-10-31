В городе Шахты снизят давление воды из-за ремонта водовода ТЭЦ

В городе Шахты снизили давление воды в девяти районах города. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Ограничения связаны с ремонтными работами на водоводе теплоэлектроцентрали в районе Пороховых складов. Под ограничения попадут жители районов: Наклонная, ГРЭС, Верхняя Власовка, Мирный, микрорайон Олимпийский, Машиносчетная, Поликлиника, Городские, Мясокомбинат.

Время окончания ремонтных работ и восстановления водоснабжения не уточняется.

Константин Соловьев