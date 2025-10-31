Четверть офисных сотрудников Петербурга задумывается о заработке ручным трудом

Почти четверть (23%) офисных сотрудников Петербурга хотя бы раз задумывались о заработке ручным трудом, 4% всерьез готовятся к переходу на рабочую специальность. Об этом говорится в исследовании сети смарт-офисов SOK и сети учебных пространств в сфере красоты Эколь.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в октябре 2025 года среди 1264 офисных работников из 16 городов-миллионников, включая Петербург и Москву.

15% опрошенных офисных работников заявили, что готовы поработать руками в случае, если их зарплата превысит 100 тыс. рублей в месяц. Еще 41% респондентов готов рискнуть и обеспечивать себя доходом в размере 50-100 тыс. рублей на первом этапе.

Участники опроса больше всего хотят работать с глиняной посудой (36%), заняться кулинарией или столярным делом (15%) или развиваться в сфере авторемонта (11%).

Андрей Маркелов