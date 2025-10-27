Темпы роста ставок аренды на офисном рынке Петербурга значительно сократились к году

С начала текущего года стоимость аренды офисов класса А в Петербурге выросла лишь на 1,7% — с 2,95 до 3 тыс. рублей за кв. м в месяц, класса B+ — на 2%, с 1,96 до 2 тыс. рублей за «квадрат». По сравнению с 2024 годом темпы роста ставок существенно сократились. За прошлый год стоимость аренды объектов класса А выросла на 40,4%, B+ — на 30,6%. Такие цифры «Ъ-СПб» предоставили аналитики консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом, по данным экспертов рынка, ставки аренды в объектах класса B с января по октябрь 2025-го росли быстрее, чем в других сегментах. С начала года их размер увеличился на 13,3% — с 1,5 до 1,7 тыс. рублей за кв. м. В условиях дефицита качественных площадей некоторые компании переориентировались на объекты класса B. Это позволяет им расширить число доступных для аренды вариантов и снять помещение по более низкой ставке, отмечается в сообщении.

На начало октября доля свободных площадей в Петербурге составила 3,5% (194,4 тыс. кв. м). В объектах класса А вакансия составила 3,9%, B+ — 2,1%, B – 4%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем чистого поглощения офисных площадей за девять месяцев в Петербурге составил 88 тыс. кв. м, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 и 2024 годов.

Андрей Цедрик