Ушаков: ориентиров по встрече Путина и Трампа нет

Помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что пока никаких ориентиров по встрече Владимира Путина и Дональда Трампа нет. При этом, по его словам, Москва сохраняет «принципиальную готовность» провести переговоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется»,— сказал господин Ушаков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным (запись опубликована в Telegram).

На вопрос о том, может ли состояться встреча президентов до конца года, Юрий Ушаков сказал, что не знает. Он обратил внимание, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске были подготовлены быстро.

Встреча президентов России и США прошла 15 августа. 16 октября Дональд Трамп анонсировал новую встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Через несколько дней господин Трамп объявил об отмене переговоров, так как у американской стороны «сложилось впечатление, что мы не достигнем нужных целей». По словам Владимира Путина, президент Соединенных Штатов говорит о переносе встречи.