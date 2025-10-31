В суд отправили дело жителя Ноябрьска, который обвинен в ДТП с пятью погибшими

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) передала в суд уголовное дело жителя Ноябрьска, который обвиняется в гибели пяти человек в результате ДТП, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Его будут судить по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух и более лиц). Ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, авария случилась 28 июня в 19:38 на 297 км трассы Сургут — Салехард. Как считает следствие, водитель автомобиля ГАЗ при обгоне ехавшего впереди КАМАЗа столкнулся со встречным авто Hyundai. После этого ГАЗ столкнулся с КАМАЗом. В результате ДТП на месте аварии погибли водитель и три пассажира Hyundai — два пассажира были несовершеннолетними, также погиб пассажир ГАЗа. Пострадали два пассажира Hyundai, водитель и пассажир ГАЗа. После ДТП глава Ноябрьска Алексей Романов поручил отменить в городе все увеселительные мероприятия.

Ирина Пичурина