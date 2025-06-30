В Ноябрьске отменили увеселительные мероприятия после ДТП с пятью погибшими

Глава Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) Алексей Романов поручил отменить в городе все увеселительные мероприятия после ДТП на 297 км трассы Сургут — Салехард, об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». В аварии погибли пять жителей Ноябрьска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа

Город окажет семьям пострадавшим необходимую помощь. «Среди погибших и пострадавших есть дети. Это страшная трагедия для нашего города. Скорбит весь Ноябрьск. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяю вашу боль и горечь утраты. За жизни четверых пострадавших борются врачи, делают все возможное»,— сказал господин Романов.

По данным Госавтоинспекции Ямала, инцидент произошел 28 июня в 19:38. По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ при обгоне ехавшего впереди КАМАЗа столкнулся со встречным авто Hyundai. После этого ГАЗ столкнулся с КАМАЗом. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира Hyundai — два пассажира были несовершеннолетними, также погиб пассажир ГАЗа. Все они скончались на месте аварии. Пострадали два пассажира Hyundai, водитель и пассажир ГАЗа.

По факту происшествия полиция, региональный СКР и прокуратура ЯНАО организовали проверку.

Ирина Пичурина