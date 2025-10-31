Популярные исполнители, веселые спектакли или стекольные мастера

В предстоящие длинные выходные ростовчане и гости города смогут побывать на концертах группы Ay Yola и певца Виктора Салтыкова, посетить спектакли «Ханума» и «Свадьба Кречинского», пойти на «Ночь искусств» или стать участниками экскурсии в мастерскую художественного стекла. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Певец российской эстрады Виктор Салтыков

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Певец российской эстрады Виктор Салтыков

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

31 октября в 19:00 в клубе «Мед» группа Ay Yola представит публике новый альбом Ural-Batyr. По словам организаторов, гости погрузятся в музыкальную историю Башкортостана. Двенадцать песен — это как главы великой саги, каждая из них является своеобразным «шагом в глубину времени, где прошлое хранит вашу память, а вечность дарует живая вода».

Стоимость билетов — от 1900 руб. (16+)

31 октября в 20:00 в арт-пространстве «Особняк 1898» — концерт «Магия свечей. Времена года». Квартет Passione исполнит циклы «Времена года» Вивальди и Пьяццоллы. Это два совершенно разных музыкальных цикла. Общее у них только название. «Времена года» Антонио Вивальди — цикл из четырех барочных скрипичных концертов. «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы — цикл танго, созданный с элементами джаза и классической музыки.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

1 ноября в 18:00 в Ростовской государственной филармонии состоится концерт «Абсолютные шедевры». В программе — второй фортепианный концерт Иоганнеса Брамса и симфония №5 Петра Чайковского. Они прозвучат в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

1 ноября в 19:00 в Доме офицеров — концерт Виктора Салтыкова. Советский и российский певец и музыкант получил известность благодаря участию в таких популярных в 80-х и 90-х годах ХХ века группах как «Форум» и «Электроклуб». В 2021 году Виктор Салтыков победил в телевизионном проекте «Ты — суперстар!».

Стоимость билетов — от 1700 руб. (12+)

2 ноября в 20:00 в джаз-клубе «Эссе» квартет московского композитора и пианистки Натальи Скворцовой представит новую программу. Она состоит из джазовых мелодий, аранжировок рок-хитов и «авторского материала в стиле contemporary jazz».

Стоимость билетов — от 1200 руб. (6+)

31 октября в 18:30 в Театре драмы им. Максима Горького — комедия «Заходите раз пришли»». Народный колорит, тонкий юмор и доброта — все это отличает постановки по рассказам писателя, режиссера и актера Василия Шукшина. Изначально задуманный артистом Александром Волженским как самостоятельный проект, он вырос в светлое, искреннее и трогательное произведение о Человеке.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

1 ноября в 18:30 в Театре драмы им. Максима Горького — спектакль «И зимой цветут деревья». Он создан по пьесе классика итальянской драматурги Альдо Николаи. Ноэми и Ненил, люди уже немолодые, брошенные детьми, оказались в доме престарелых. Здесь, среди стен, призванных стать последним пристанищем, они поняли, что всю жизнь искали друг друга.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

1 ноября в 19:00 в Ростовском музыкальном театре — водевиль в двух действиях «Ханума», на музыку Гии Канчели. Действие происходит в Тифлисе, в армянском квартале Авлабаре в конце XIX века и повествует о соперничестве двух свах — Ханумы и Кабато. Разорившийся грузинский князь Пантиашвили планирует удачно жениться. Для этого князь нанимает Хануму. Либретто и стихи Владимира Константинова и Бориса Рацера по мотивам пьесы Авксентия Цагарели.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

2 ноября в 19:00 на сцене Молодежного театра — комедия «Свадьба Кречинского» по одноименной пьесе Александра Сухово-Кобылина. Один из самых оригинальных драматургов русского реализма написал всего три пьесы — драматическую трилогию «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина», но его произведения по-прежнему актуальны.

Стоимость билетов — от 900 руб. (16+)

2 ноября в 19:00 в Конгресс-холле ДГТУ— постановка «Обними меня». Звезды популярных театральных проектов Андрей Ильин, Лидия Вележева и Александр Никитин представят зрителям пьесу с тонким сочетанием юмора и эмоциональной глубины.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы приключенческой комедии «Мажор в Дубае». Очередной полнометражный фильм в хорошо знакомой российским зрителям вселенной «Мажора». В этот раз все просто: герой Павла Прилучного едет в Дубай спасать друга.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Еще одна премьера — семейное кино «Папины дочки. Мама вернулась». Даша окончательно возвращается к семье, и Васнецовы получают шанс начать все сначала. Полнометражная комедия с героями сериала.

Стоимость билетов — от 450 руб. (6+)

Для любителей триллеров — «Оболочка». Саманта Лейк, готовая на все ради карьеры, получила шанс, когда познакомилась с Зои Шэннон, CEO культового бренда «Оболочка». Но когда клиенты компании, включая восходящую звезду Хлою Бенсон, начали пропадать, Саманта поняла: за идеальной картинкой скрывается нечто кошмарное.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+)

1 и 2 ноября в 10:00 состоится экскурсия в стеклодувную мастерскую Игнатовых. Путешествие в мир художественного стекла — это шанс узнать тонкости этого дела, где ремесло вырастает в настоящее творчество. Возможно, после этого у кого-то из экскурсантов возникнет желание создать собственную красивую хрупкую вещь

Стоимость участия — от 850 руб. (6+)

2 ноября в 15:00 в пространстве «Циферблат» — «Френдворкинг 18-30 лет». По замыслу организаторов, это встреча для поиска друзей и сообщников по интересам. Она нужна исключительно для того, чтобы ростовчане (участники «френдворкинга») могли вместе развиваться и вдохновлять друг друга.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

3 ноября в 17:00 стартует «Ночь искусств» в Ростовском областном музее изобразительных искусств. В программе — кинопоказы, экскурсии-беседы и др. активности. В финале — концерт «Осенняя рапсодия» с участием студентов Ростовского колледжа искусств.

Стоимость участия — от 300 руб. (6+)

