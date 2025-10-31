В Салехарде произошел пожар в доме, в котором жили две многодетные семьи

В доме на ул. Комбинатская 17б в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) произошел пожар, в нем жили две семьи, каждая из которых воспитывала четверых детей. Организована проверка, сообщили в окружной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа

По данным МЧС ЯНАО, сообщение о возгорании поступило пожарным 30 октября в 16:47 — пожар начался в гараже, который был пристроен к дому, огонь перекинулся на дом. Площадь пожара в гараже составила 96 кв. м, в доме — 60 кв. м, также сгорел автомобиль. Один человек отравился угарным газом.

Ранее в Лабытнанги (ЯНАО) из деревянного многоквартирного дома на ул. Автострадная, 45 эвакуировали жильцов. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажки — огонь повредил чердак и две квартиры.

Ирина Пичурина