Из загоревшегося дома в Лабытнанги ночью эвакуировали жителей

В Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) из деревянного многоквартирного дома на ул. Автострадная, 45 эвакуировали жильцов. 31 августа в 23:29 спасателям поступило сообщение о пожаре, сообщили в окружном МЧС.

Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного дома — огонь повредил чердак и две квартиры. Потушить пожар полностью удалось в 4:02, его площадь составила 561 кв. м. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Для обогрева жильцов на месте находился автобус от администрации, принять их была готова гостиница «Семь Лиственниц». Всего в доме ориентировочно зарегистрировано 33 человека.

Напомним, 11 августа в 00:57 пожарные отправились тушить дачу в СНТ «Мечта» в Ноябрьске (ЯНАО). Возгорание носило техногенный характер, пострадавших нет.

Ирина Пичурина