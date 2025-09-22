В Новосибирске таможенники изъяли более 400 инструментов на складе маркетплейса

Более 400 единиц электроинструментов изъяли правоохранители на складе одного из маркетплейсов в Новосибирске. У товаров отсутствовали необходимые документы и маркировка, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления (СТУ).

Среди изъятых инструментов были шуруповерты, электропилы, «болгарки», гайковерты, циркулярные и сабельные пилы. При этом коммерческие документы, содержащие сведения о таможенном декларировании и выпуске указанных товаров на территории ЕАЭС, отсутствовали, пояснили в ведомстве.

Кроме того, на товарах не было знаков обращения на таможенной территории ЕАЭС и отсутствовала идентификационная маркировка для потребителей на русском языке. СТУ проводит проверку.

Александра Стрелкова