Доля топ-15 водочных брендов в России превысила 50% в структуре продаж

Продажи входящих в топ-15 водочных брендов в России в первые девять месяцев года выросли на 6,5%, их доля в общей структуре спроса увеличилась до 50,4% (+4,3%). В январе-сентябре 2025 года продажи топ-15 брендов водки составили 28,55 млн дал, а общий объем продажи водки — 56,69 млн дал (-2,5%). Реализация 100 ключевых брендов выросла на 0,3% год к году, до 48,65 млн дал.

Доля водки в структуре денежных продаж спиртного за 12 месяцев, с сентября 2024 по август 2025 года, составила 25,7%. С начала года производство и продажи снижаются в контексте общего падения спроса на алкоголь из-за роста цен и региональных ограничений. Минимальная розничная цена на водку увеличилась на 16,72%, до 349 руб. за бутылку 0,5 л.

Растущая категория в водочном сегменте — премиальные бренды, рассказала «Ъ» вице-президент аналитического агентства «Д.И.С.Т. Спиритс» Марина Щербакова. С января спрос на высокобюджетную продукцию, по ее словам, вырос на 27% год к году. В среднем сегменте увеличение составило лишь 2%. По данным «Нильсен», в январе—августе текущего года продажи водки в высоком ценовом сегменте выросли на 5%, в среднем и низком сократились на 1% и 11,9% соответственно.

