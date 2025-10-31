«Авито» планирует заработать 21 млрд рублей от использования ИИ к 2028 году

«Авито» планирует внедрить в свою работу технологии генеративного искусственного интеллекта. До 2028 года компания намерена вложить в их разработку около 12 млрд руб. и заработать от использования ИИ более 21 млрд руб., сообщили источники «Ъ».

Сейчас «Авито» разрабатывает ИИ-ассистента «Ави», который будет помогать пользователям решать ежедневные задачи в формате диалога, сообщили в сервисе. Он будет предлагать наиболее подходящие варианты по запросу, объяснять отличия между ними, уточнять, для чего пользователь ищет товар или услугу. По словам источника «Ъ», близкого к компании, стоимость разработки такой технологии могла достигнуть 500 млн руб.

Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что развитие ИИ-ассистентов — новый тренд среди крупных игроков на рынке. Он позволяет больше вовлекать пользователя в продукт, повышать ключевые метрики и продажи.

