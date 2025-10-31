Учреждения образования Ярославля работают в штатном режиме после атаки БПЛА

Детские сады, школы и колледжи Ярославской области работают в обычном режиме, за исключением двух детсадов во Фрунзенском районе Ярославля. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Сегодня ночью над Ярославлем отражена атака украинских БПЛА. После снятия режима беспилотной опасности было принято решение о посещении образовательных организаций в обычном порядке»,— рассказали в правительстве Ярославской области.

Власти региона уточнили, что педагоги информируют родителей через СМС-сообщения и родительские чаты. Кроме того, режим работы можно уточнить у администраций детских садов, школ и средних учебных заведений.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за падения обломков БПЛА временно приостановлены занятия в детских садах № 28 и № и125 во Фрунзенском районе областного центра. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

