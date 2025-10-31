Бастрыкину доложат о расследовании гибели подростка в ДТП в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели несовершеннолетнего в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает Следственный комитет России.

ДТП произошло ночью 29 октября 2025 года в Лаишевском районе Татарстана. По данным следствия, 16-летний подросток без водительских прав не справился с управлением автомобиля и врезался в опору линии электропередачи. В результате аварии погиб 14-летний пассажир, водитель с травмами доставлен в больницу.

Накануне сообщалось, что следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Анна Кайдалова