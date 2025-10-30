В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели подростка в ДТП

Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщила пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в ночь на 29 октября на территории ДНТ «Державино». По предварительным данным, 16-летний подросток без водительских прав не справился с управлением легковым автомобилем и врезался в опору линии электропередачи. В результате столкновения 14-летний пассажир скончался на месте, а водитель с травмами был доставлен в больницу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Кайдалова