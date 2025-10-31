Дмитриев: производители сантехники ЕС терпят убытки из-за запрета экспорта в РФ

Производители сантехники из стран Евросоюза не считают «забавным» запрет на экспорт их продукции в Россию, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он пошутил, что чиновники ЕС ввели подобное ограничение, поскольку в будущем им самим «потребуется больше сантехники».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

«Сантехнические компании ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются. Ассоциация итальянских предпринимателей: "Хотя для россиян это забавно — запрет на использование сантехники забавен, но для нас это не смешно"»,— написал господин Дмитриев в соцсети Х.

Речь идет о 19-м пакете санкций ЕС, который предусматривает запрет на поставки в Россию унитазов, биде, раковин и другой сантехники. Ограничения вступили в силу 23 октября. Президент России Владимир Путин считает, что такие меры «дорого обойдутся» ЕС.