Путин пошутил о запрете ЕС поставлять унитазы в Россию

Президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами прокомментировал новый пакет санкций Европейского союза, включающий запрет на поставки сантехники, в том числе унитазов, в РФ.

«То, что отменили приобретение наших унитазов — это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации»,— пошутил Владимир Путин.

Речь идет о 19-м пакете санкций ЕС, который предусматривает запрет на поставки в Россию унитазов, биде, раковин и другой сантехники. Этот документ опубликован в «Официальном журнале Евросоюза». Российский президент отметил, что такие меры мало повлияют на экономику страны. «Новые санкции против России существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны»,— заявил он. Господин Путин подчеркнул, что российская промышленность уже доказала способность адаптироваться к внешним вызовам.