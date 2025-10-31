Утренний пожар на Антонова-Овсеенко унес жизни двух человек

Два человека погибли в результате пожара на улице Антонова-Овсеенко утром 31 октября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 04:10 спасателям поступила информация о возгорании по адресу: улица Антонова-Овсеенко, 21. Огонь охватил обстановку на площади 6 кв.м. в трехкомнатной квартире.

Пожар удалось ликвидировать в 05:06. К тушению привлекали 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в морском порту Усть-Луга произошел пожар на месте проживания работников.

Артемий Чулков