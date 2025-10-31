Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В морском порту Усть-Луга произошел пожар на месте проживания работников

Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) организовала проверку по факту возгорания в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как сообщили в надзорном ведомстве, по предварительным данным, вечером 30 октября на территории порта произошло возгорание временных конструкций, которые используются для размещения работников коммерческой организации.

Очаг пожара ликвидировали. Его площадь не уточняется. Пострадавших в результате инцидента нет, отмечается в сообщении.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего. Подробности случившегося выяснятся, заявили в СЗТП.

Андрей Цедрик

