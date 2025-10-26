В Екатеринбурге температура поднимется до +10 градусов

В Екатеринбурге температура воздуха поднимется до +10 к середине недели. Это следует из данных Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

«На территорию Свердловской области по периферии антициклона с юго-западного направления распространяется теплая воздушная масса. Благодаря влиянию антициклона облачность отступает, дневной прогрев при солнечной погоде по области может достигнуть +10 градусов»,— следует из данных канала.

В понедельник температура воздуха достигнет +11 градусов, во вторник — +9°C, в среду — +10°C. В четверг температура опустится до +7 градусов, в пятницу, 31 октября, она составит +5°C. На выходных ожидается +4°C в субботу, а в воскресенье опустится до +1 градуса.

По данным уральского Гидрометцентра, дождей не будет до середины недели. В четверг, пятницу и субботу вероятен небольшой дождь. Ветер — от 3 до 6 м/с.

Анна Капустина