Воздушное пространство над Вильнюсом временно закрывали из-за воздушных шаров

Власти Литвы временно закрыли воздушное пространство над Вильнюсом в четверг вечером после того, как вблизи столичного аэропорта были замечены летящие воздушные шары. Об этом сообщает газета Politico.

По сообщению аэропорта Вильнюса, ограничение действовало около двух с половиной часов — с 20:10 до 22:43 (21:10 до 23:43 мск). Как минимум два рейса, направлявшихся в Вильнюс, были вынуждены вернуться в аэропорты вылета. Это уже шестой случай приостановки авиасообщения в стране за последний месяц.

Литва неоднократно обвиняла Белоруссию в запуске таких шаров, которые, предположительно, используются для контрабанды сигарет. Ранее по этой причине Литва закрыла границу с Белоруссией до 30 ноября.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала предполагаемые действия Минска «гибридной угрозой». Премьер-министр Литвы Инга Ругинене 27 октября заявила о намерении навсегда закрыть границу с Белоруссией и сбивать любые вторгающиеся в воздушное пространство шары. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал это решение «абсурдом» и «безумной авантюрой».