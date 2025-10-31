«Почта России» отчиталась о росте убытка в 2,2 раза за первые 9 месяцев года

Выручка АО «Почта России» по РСБУ за девять месяцев 2025 года составила 158,1 млрд руб., что на 1,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.

Доходы от ключевых почтовых услуг снизились на 4,5%, от денежного посредничества — на 9,3%. При этом доходы от «прочей деятельности» выросли на 19,8%.

Валовая прибыль упала в 2,5 раза, составив 5,1 млрд руб. Убыток от продаж возрос в 5,7 раза — до 10,7 млрд руб. Чистый убыток сократился на 4% до почти 9 млрд руб. Компания объяснила убыток «существенными изменениями в операционной среде».

Себестоимость выросла на 3,2% и составила 153 млрд руб.

На 30 сентября 2025 года превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами достигло 25,6 млрд руб., что значительно больше, чем 5 млрд руб. годом ранее.