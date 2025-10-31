Актер Джесси Айзенберг пожертвует почку для незнакомого человека

Американский актер и сценарист Джесси Айзенберг («Социальная сеть», «Иллюзия обмана», «Настоящая боль») сообщил, что станет донором почки для незнакомого человека. По его словам, причина — альтруистические побуждения.

«Я действительно стану донором почки через шесть недель»,— сказал господин Айзенберг в интервью телеканалу Today, добавив, что его «укусил вирус донорства».

Актер станет участником программы альтруистического донорства, которая подразумевает пожертвование органа не для конкретного реципиента. Айзенберг отметил, что эта процедура «практически безопасна и очень нужна».

По данным Управления ресурсов и услуг здравоохранения (HRSA), в США существует значительный дефицит доноров органов. По состоянию на сентябрь 2024 года, около 90 тыс. человек находятся в очереди на трансплантацию почек.